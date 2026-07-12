Amianto, il Veneto stringe le maglie: attenzione nel Mantovano

MANTOVA La stretta del Veneto sulle discariche di amianto riaccende l’attenzione anche nel Mantovano, dove a Marmirolo resta aperta la preoccupazione per l’ipotesi di un sito a Pozzolo. Il Consiglio regionale veneto ha approvato all’unanimità una mozione che punta a eliminare le deroghe del Piano rifiuti e a fermare nuovi impianti nelle aree più sensibili. Un altro “mattoncino”, quindi, per fermare le discariche di amianto. Il Consiglio regionale veneto, come detto, ha approvato all’unanimità la mozione del consigliere di Fratelli d’Italia Claudia Barbera che impegna la Giunta Stefani a modificare il Piano regionale dei rifiuti. Va detto che mentre la legge votata all’unanimità lo scorso 12 maggio dal Consiglio regionale aveva congelato fino a fine anno il progetto per lo stoccaggio di eternit in località Caluri, in attesa che Veneto e Lombardia ratifichino un’intesa sugli impianti di confine destinati agli scarti, l’assemblea di Palazzo Ferro-Fini è tornata a chiedere la modifica del Piano regionale dei rifiuti. In questo modo verrebbe eliminata la deroga che negli ultimi anni ha aperto la porta per i progetti volti a realizzare due mega siti per l’eternit commissionati dalle società Tecnoinerti di Polpenazze del Garda (Bs) e Progeco Ambiente di Gavardo (Bs)a Ca’ Balestra di Valeggio sul Mincio. Quest’ultimo è al centro di una battaglia legale dopo la bocciatura regionale e l’annullamento di tale atto da parte del Tar Veneto, a cui si era rivolta l’impresa. La mozione della Barbera punta dunque a rivedere il Piano regionale dei rifiuti al fine di garantire la piena tutela delle aree di ricarica degli acquiferi. Anche il consigliere della Lega, Filippo Rigo, preme per l’eliminazione della deroga: «Con la mia proposta di provvedimento amministrativo, in discussione in commissione, mi sono impegnato per eliminare l’eccezione del succitato Piano. Questo al fine di ristabilire il divieto assoluto di realizzare qualsiasi discarica in quei territori». Superfluo dire che la vicenda è seguita con attenzione anche nel vicino Mantovano, in particolare a Marmirolo dove da tempo aleggia lo spettro di una discarica di amianto in quel di Pozzolo.