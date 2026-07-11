Tutti i volti (musicali) di LP

Mantova Beh. Mica male. Vocalità possente, ma anche leggera e versatile. Brani di cantautorato pop: ieri sera LP ha salutato il pubblico di Piazza Sordello, nell’ambito dei concerti del Mantova Summer Festival, organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova. Carisma, voce e repertorio. Repertorio, per altro, molto più vasto e gradevole rispetto alla hit che l’ha lanciata a livello internazionale. Succede.

Lei è esile ed energica. I musicisti sul palco tutti magrissimi. Vola tra acuti e parti basse. La tappa mantovana precede di una sola sera quella all’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. Uno spettacolo così vicino, nel tempo e nella geografia, da avere forse un poco sacrificato la densità di spettatori nella nostra città. Ma nulla ha tolto al risultato e all’entusiasmo dei 3000 presenti.

LP è stata protagonista di una delle serate più attese del Mantova Summer Festival, regalando una performance che ha saputo alternare energia rock, atmosfere intime ed emozioni profonde nella suggestiva cornice del centro storico cittadino. Piazza Sordello si è trasformata ancora una volta in un grande teatro a cielo aperto, confermandosi luogo ideale per gli appuntamenti di punta del Mantova Summer Festival. La cantautrice losangelina, tra le voci più apprezzate della scena internazionale, ha confermato sul palco le qualità che l’hanno resa celebre in tutto il mondo: una presenza scenica magnetica, un timbro vocale immediatamente riconoscibile e un rapporto spontaneo con il pubblico. Con oltre tre miliardi di ascolti in streaming e tournée sold out in tutto il mondo, LP continua a rappresentare una delle figure più originali del pop-rock contemporaneo. Lo spettacolo ha proposto un percorso attraverso il repertorio più recente e quello che ha consacrato l’artista a livello internazionale. La scaletta ha alternato momenti di grande energia, come Golden, Burn It Down e Girls Go Wild, ad atmosfere più raccolte con Love Song, One Like You e Recovery. Molto apprezzati anche When We’re High, The One That You Love ed Everybody’s Falling in Love, accolti da cori e applausi. L’apice emotivo è arrivato con Lost On You, il brano che nel 2017 ha lanciato LP nel panorama mondiale e che ancora oggi rappresenta il momento più atteso dei suoi concerti. Migliaia di spettatori hanno cantato all’unisono il ritornello, trasformando Piazza Sordello in un unico grande coro e chiudendo la serata con un lungo applauso. Ma applausi ce ne sono stati molti.

Il prossimo appuntamento con la rassegna Mantova Summer Festival è per questa sera, con i Jethro Tull. Si tratta dell’ultimo evento estivo in piazza Sordello. Concerti e spettacoli della manifestazione si spostano, dal 28 agosto, all’Esedra di Palazzo Te. Ad aprire la seconda parte del programma Coez.

Ilaria Perfetti