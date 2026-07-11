Cammina Mantova alla scoperta delle acque del territorio

MANTOVA Prosegue il calendario di Cammina Mantova 2026 con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio storico e paesaggistico del territorio. Oggi alle 16 è in programma l’escursione “Governare le acque: opere idrauliche a Mantova e a Gazzuolo” un itinerario a cura del Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga e della Delegazione del Fondo Italiano per l’Ambiente di Mantova, pensato per approfondire il ruolo fondamentale dell’acqua nella costruzione del paesaggio mantovano.

Nel territorio di Mantova il paesaggio è infatti il risultato di secoli di interventi per il controllo delle acque.

Fiumi, canali e reti di bonifica hanno richiesto la realizzazione di sofisticate opere idrauliche, indispensabili per regolare i livelli idrici, proteggere i terreni dalle esondazioni e garantire l’irrigazione delle campagne, contribuendo allo sviluppo economico e agricolo dell’intera area. L’iniziativa si sviluppa in due percorsi pedonali, che permetteranno ai partecipanti di osservare dall’esterno alcune delle più significative testimonianze dell’ingegneria idraulica mantovana. La prima parte dell’itinerario si svolgerà a Mantova, con sosta davanti alle Idrovore di Arlotto e di Valletta Valsecchi; la seconda interesserà Gazzuolo, dove sarà possibile conoscere la Chiavica Gasparetti, opera fondamentale per la regolazione delle acque del territorio. Il trasferimento tra le due località sarà effettuato con bus privato, incluso nell’organizzazione dell’escursione. Il percorso offrirà l’opportunità di comprendere come il governo delle acque abbia plasmato il paesaggio mantovano e rappresenti ancora oggi un elemento chiave per la tutela dell’ambiente, la sicurezza idraulica e lo sviluppo del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Cammina Mantova 2026, la rassegna che invita cittadini e visitatori a esplorare il territorio attraverso percorsi tematici dedicati alla storia, al paesaggio, all’architettura e alle eccellenze culturali della provincia.

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://reggedeigonzaga.it.

Per garantire la partecipazione e il posto in autobus è necessaria la prenotazione presso Infopoint Casa del Rigoletto; telefono 0376 288208; mail: info@infopointmantova.it.