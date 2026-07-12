Videosorveglianza a Castel Goffredo: in arrivo 15 nuove telecamere

CASTEL GOFFREDO Il Comune di Castel Goffredo si è aggiudicato il finanziamento del bando di Regione Lombardia per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana.

Il contributo consentirà di realizzare un importante progetto destinato a migliorare sensibilmente la sicurezza del territorio, attraverso un investimento complessivo di poco meno di 40mila euro, coperto per il 50% dalla Regione e per la restante parte con risorse del Comune.

L’intervento riguarderà il ripristino e il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale tramite l’installazione di 12 nuove telecamere fisse ad alta risoluzione e 3 telecamere di lettura targhe, strumenti fondamentali per il controllo capillare del territorio, la prevenzione dei reati e il supporto alle attività della polizia locale e delle forze dell’ordine.

Le nuove telecamere saranno installate in alcune aree strategiche, quali il parcheggio del cimitero e viale Avis, con quattro telecamere panoramiche per il controllo dell’area; l’area della Rsa “Il Gelso” tra via Monte Baldo e via San Giuseppe, dove saranno posizionate quattro telecamere per garantire una maggiore sicurezza in una zona particolarmente frequentata; via Monte Gran Sasso, con due telecamere; vicolo Cannone e Vicolo Piazza, con due ulteriori telecamere a presidio del centro urbano.

Saranno inoltre ripristinate tre telecamere di lettura targhe nei principali punti di accesso al paese – viale Monte Grappa, rotatoria di viale Avis e rotatoria della strada per Casaloldo – con una avanzata tecnologia migliorata rispetto a quelle precedenti.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato – dichiara il sindaco Alfredo Posenato – che ci permette di continuare a investire concretamente nella sicurezza della nostra comunità sfruttando una grande opportunità di finanziamento regionale. Grazie a questo progetto potremo ripristinare alcune postazioni ormai obsolete e ampliare la rete di videosorveglianza nei punti più sensibili del territorio. La sicurezza dei cittadini rappresenta una delle priorità dell’amministrazione e questo intervento va proprio nella direzione di garantire un controllo sempre più efficace del territorio e una maggiore tutela del patrimonio pubblico e privato.»

Soddisfatto anche il comandante della polizia locale Daniele Pisciotta: «L’ampliamento della rete di videosorveglianza rappresenta un importante salto di qualità per le attività di controllo del territorio. Le nuove telecamere e i sistemi di lettura targhe consentiranno di monitorare in maniera più efficace gli accessi al paese, supportare le indagini, prevenire episodi di vandalismo, contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e aumentare la capacità di intervento delle forze dell’ordine. Si tratta di un investimento tecnologico che rafforza gli strumenti a disposizione degli operatori e contribuisce ad accrescere la sicurezza percepita dai cittadini».