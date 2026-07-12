Via Grazioli invasa dai topi: persino le auto vanno in tilt

MANTOVA Non uno o due avvistamenti, ma decine e decine: sono i topi che stanno infestando via Grazioli, e che stanno creando notevoli problemi ai residenti e agli esercenti affacciati sulla strada.

Entrano e escono dai citybin, le isole ecologiche “intelligenti”, ma non sufficientemente protette dalle intrusioni dei roditori che vi cercano cibo. Alcuni esercenti cercano di difendersi con la canna dell’acqua bagnando le caditoie per scoraggiare la fuoriuscita degli indesiderati animali, oltre che per ripulire la zona dalle loro altrettanto indesiderate e pericolose deiezioni.

Ma il problema lamentato da alcuni residenti si estende anche ai veicoli in sosta nella via. In più casi infatti sono state lamentate gravi problematiche agli impianti elettrici delle vetture dovute alle intrusioni nei cofani dei topi che cercano cibo anche lì, e finiscono per rodere i cavi elettrici. Uno di essi ci comunica di avere dovuto fare ricorso all’elettrauto con un conto di 180 euro. Danno e beffa, insomma.