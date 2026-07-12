“Le bellezze ritrovate”: jazz in chiave funk con The Stablemates alle Pescherie

MANTOVA Il primo dei tre appuntamenti che MantovaMusica “Le bellezze ritrovate” dedica a nuovi talenti dei corsi di Jazz del Conservatorio Campiani di Mantova ha visto protagonista “The Stablemates”, quartetto composto da Elia Sassi (sax contralto), Riccardo Zanni (chitarra elettrica), Enea Negri (contrabbasso) ed Edoardo Colombo (batteria).

Per la formazione nata nelle aule del Conservatorio cittadino si è trattato di un brillante debutto, giovedì sera nella suggestiva cornice dello spazio inferiore delle Pescherie di Giulio Romano, un’opportunità per mostrare le doti individuali, il grado di preparazione acquisito e le proprie idee interpretative.

Il programma scelto dai quattro giovani strumentisti si è focalizzato sulle esperienze di jazz americano del secondo Novecento toccando pagine fondamentali dello straordinario repertorio che costituisce una base imprescindibile di conoscenza e formazione.

The Stablemates ne hanno offerto una visione particolare, rispettosa dei canoni degli standard ma alimentata da personali rivisitazioni, caratterizzata da opzioni ritmiche e interpretative in chiave funk sicuramente adatte allo spirito del gruppo.

Un itinerario avvincente tra brani dei grandi del Jazz, da Sigmund Romberg a Miles Davis, dal Nica’s dream di Horace Silver all’evergreen Yesterdays di Jerome Kern, passando da un quasi doveroso Summertime di George Gershwin e le citazioni di Joe Henderson e John Coltrane, per approdare all’intramontabile Round Midnight di Thelonious Monk, alla vitalità di Watermelon di Herbie Hancok, a Strasbourg St. Denis di Roy Hargrove e alla personale rielaborazione di My Romance di Richard Rodgers.

Basata principalmente sul dialogo tematico del sax di Elia Sassi e della chitarra di Riccardo Zanni, l’azione del quartetto ha mostrato un’equilibrata distribuzione sonora aprendo efficaci spazi espressivi al contrabbasso di Enea Negri e alla batteria di Edoardo Colombo.

Per The Stablemates si è trattato di un promettente esordio, salutato dai meritati, calorosi applausi del pubblico.