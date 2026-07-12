Via Luzio, primo taglio del nastro per Murari

MANTOVA Accessibilità, sicurezza e qualità dello spazio pubblico. Sono questi i criteri che hanno ispirato gli interventi di riqualificazione di via Luzio, di via 8 Marzo e di via Scalarini inaugurate ieri nel quartiere di Valletta Valsecchi. Le opere rientrano nell’accordo locale tra Regione Lombardia e Comune di Mantova per l’accessibilità allo stadio Danilo Martelli e sono state finanziate da Regione Lombardia con 555 mila euro.

L’intervento nelle vie inaugurate interessa circa 8.500 metri quadrati e completa un importante tassello della rete della mobilità dolce cittadina, eliminando barriere architettoniche e creando percorsi sicuri e continui per pedoni, ciclisti e persone con disabilità.

Tra le opere realizzate figurano il nuovo percorso ciclopedonale in via Luzio, il nuovo marciapiede in via 8 Marzo, il collegamento con via Scalarini, la riorganizzazione degli spazi davanti alla scuola Anna Frank, nuovi attraversamenti rialzati, il rifacimento delle pavimentazioni, aree verdi con superfici drenanti e il completo rinnovo della illuminazione pubblica. In via Scalarini è stato ampliato il percorso ciclopedonale, realizzato un nuovo collegamento pedonale con via 8 Marzo e migliorata la sicurezza degli attraversamenti.

“È la prima opera che inauguriamo un’opera come nuova amministrazione – ha sottolineato il sindaco Andrea Murari, affiancato dagli assessori -, uno spazio completamente trasformato che restituisce qualità e sicurezza al quartiere. Il merito va anche all’amministrazione precedente e a Regione Lombardia, che ha finanziato il progetto”.

“E’ un intervento che completa la riqualificazione del quartiere – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli -, rafforza la rete ciclopedonale e restituisce spazi più sicuri e vivibili”.

I lavori sono stati eseguiti tra novembre 2025 e giugno 2026 su progetto e direzione lavori dell’architetto Eugenio Squassabia.

Al taglio del nastro è intervenuto anche l’ex sindaco Mattia Palazzi affiancato da Luigia, una signora di 98 anni che ha sempre vissuto nel quartiere e che era felice per i lavori portati a termine.