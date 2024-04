Ciclismo giovanile – Maria Acuti trionfa al Criterium Liberazione. Matteo Raisi e Ludovico Affini sul podio

Mantova Tra podi e piazzamenti da top ten, il ciclismo giovanile mantovano ha vissuto ieri un 25 aprile da vero protagonista. Cominciamo la carrellata dei risultati dagli Juniores con Andrea Godizzi, della Biesse Carrera, che si è piazzato al 9° posto della corsa disputata a Camignone, in provincia di Brescia.

Il Criterium Liberazione svoltosi a Crema è stato terreno fertile per gli Allievi, maschi e femmine, e per gli Esordienti virgiliani. L’allieva Maria Acuti, del Vc Sovico, ha messo in bacheca la sua seconda vittoria stagionale tagliando per prima il traguardo al termine di un’esaltante volata. Anche tra gli Allievi è arrivato un podio targato Mantova, ovvero il 3° posto di Ludovico Affini del Mincio Chiese. Per il team diretto da Marco Bertoletti sono da segnalare, nella medesima competizione, il 4° posto di Gianfilippo Ghidini e il 6° di Mattia Serini. Nella top ten di questa gara è entrato pure il pari età Alessandro Marzocchi, dell’Aspiratori Otelli, che si è piazzato 9°. Mentre Matteo Raisi, dello Sporteven, è giunto ad un passo dalla vittoria, secondo classificato tra gli Esordienti del 1° anno. Per i colori mantovani sono da ricordare anche il 4° posto di Nicolò Belli del Mincio Chiese, il 5° di Giovanni Busca del Mazzano e il 9° di Giorgio Ciotola della Feralpi Monteclarense. Daniele Ronda, del Mincio Chiese, si è classificato quinto tra gli atleti del secondo anno.

La panoramica dei risultati ottenuti ieri dai ragazzi di casa nostra si completa con i Giovanissimi e il 1° posto nella G2 ottenuto a Ravenna, nei primi sprint, da Caterina Bressan del Mincio Chiese; mentre il compagno di squadra Leonardo Mai è arrivato secondo nella G5.