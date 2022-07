Un nuovo parco giochi a Cittadella

MANTOVA È in cantiere il rifacimento dell’area giochi presso i giardini Andreas Hofer a Porta Giulia (Cittadella), per un investimento di 25.100 euro. L’intervento vede la collaborazione tra il Comune e l’Associazione Porta Giulia Hofer per la realizzazione di un nuovo percorso ludico-didattico per bambini.

L’accordo tra le parti prevede una suddivisione delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto: 15.491 euro per la fornitura delle attrezzature è a carico dell’associazione mentre 9.609 per i lavori di posa e collaudo spettano all’ente. «Una proficua collaborazione che restituisce alla città un’area verde, attrezzata – ha detto l’assessore alla partita Chiara Sortino –, a disposizione di tante famiglie residenti e di turisti. Un parco che tiene insieme divertimento, didattica, storia e cultura». I nuovi giochi saranno in legno e con pavimentazione antitrauma in ghiaia.