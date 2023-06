Calcio Serie C – Il Mantova bussa in casa Genoa: nel mirino Accornero e De Benedetti

Mantova Non solo giocatori esperti. Il Mantova ora comincia a mettere il mirino anche sui giovani talenti. E’ una priorità della Lega Pro avere delle “quote” in rosa e il Mantova non vuole privarsi della possibilità di lanciare magari qualche giovane promessa. Il dt Botturi, del resto, è sempre molto attento ai movimenti delle quote. Come aveva detto durante la sua presentazione, il Mantova dovrà andare a bussare alla porta dei grandi club per portare in riva al Mincio giovani promesse. Ebbene, qualcosa si sta muovendo. Il dt biancorosso nelle prossime ore potrebbe chiudere delle trattative importanti che riguardano due giovani della Primavera del Genoa. Uno è la punta centrale Alessandro De Benedetti, classe 2003. Per lui quest’anno 18 reti in 24 gare. Il secondo giocatore rossoblù nel mirino è l’esterno Federico Accornero. Classe 2004, quest’anno ha disputato 8 minuti in Serie B nel match contro il Cosenza e ha segnato 19 reti in 28 gare nel campionato Primavera. Due giocatori che conosce molto bene l’ex Acm Tano Caridi, vice di Gilardino al Genoa Primavera e nella prima squadra dei Grifoni.

Per quanto riguarda i giovani, Botturi sta lavorando anche sui giocatori della passata stagione. Nei prossimi giorni, infatti, ci sarà un incontro con l’Hellas Verona per parlare della situazione legata a Pierobon. “Piero”, come veniva chiamato dai compagni, è uno di quei giovani che, insieme a Ghilardi, si è messo maggiormente in luce nella stagione appena passata. Ha buona padronanza di palleggio e una discreta lettura di gioco, che lo porta spesso a inserirsi in area di rigore. Insomma, un giocatore che ha dimostrato di poter stare in Lega Pro, magari in un contesto di squadra differente rispetto a quello scorso. Una sola stagione nel calcio dei grandi, ma sicuramente un ottimo apprendistato tra mille difficoltà, che hanno forgiato il carattere del giocatore. Ora si tratta di capire cosa vorrà fare l’Hellas. E’ probabile che Botturi possa lavorare anche sulla permanenza di Ghilardi, ma per il giocatore del Verona, che si è messo in bella evidenza con la Nazionale ai Mondiali U20, pare ci sia davvero molta concorrenza. Il dt biancorosso busserà anche in casa dell’Atalanta per capire quale sarà il destino di Ceresoli. Molto dipenderà dal ripescaggio o meno dell’Atalanta B in Lega Pro, qualora dovesse essere escluso (come sembra) il Siena.

Nel frattempo, il Mantova si guarderà in giro per sondare il terreno con alcuni giocatori in uscita da altre squadre. Il Padova, per esempio, potrebbe privasi della punta centrale Michael De Marchi. Classe ‘94, quest’anno ha disputato 27 presenze in biancoscudato e ha già avuto modo di giocare in piazze importanti come Pescara, SudTirol, Cittadella. Un profilo d’esperienza.

Chissà, magari potrà giocarsi un posto con Monachello. Ieri sembrano esserci stati altri passi in avanti nella trattativa ed è possibile che l’attaccante siciliano possa rimanere a Mantova. Il bomber ha tanta voglia di dimostrare ancora tanto con la maglia biancorossa e questo attaccamento ha fatto breccia nella dirigenza di viale Te. Ancora tutto fermo sul fronte Panizzi, Mensah e Festa, ma non dovrebbero esserci particolari intoppi e dal 1° luglio dovrebbero arrivare i primi annunci ufficiali.