Plateatici, le autorizzazioni già concesse dal Comune raggiungono quota 40

MANTOVA La misura voluta dall’Amministrazione Palazzi, nell’ambito del Piano Mantova per una nuova partenza della città dopo il lockdown, ha colto pienamente nel segno dando una risposta apprezzata all’esigenza di ristoratori e baristi di incrementare la propria attività garantendo allo stesso tempo il distanziamento tra i clienti. Una misura che agevola certamente la ripresa delle attività interessate, bar, ristoranti, pub, pizzerie ecc., e allo stesso tempo rende più attraente e viva la città, in un momento in cui l’attenzione dell’Amministrazione e degli operatori è concentrata anche sulla ripartenza del turismo.

Vicesindaco Giovanni Buvoli: “La grande adesione alla misura sui plateatici è il segno che siamo sulla strada giusta. La collaborazione tra Amministrazione e attività economiche della città porta frutti positivi per tutti e su più livelli. Ai bar e ristoranti perché permette loro di lavorare meglio e con maggior profitto nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, e alla città perché una maggiore attrattività porta più vitalità e interesse, anche con ricadute economiche positive su tutti i settori del commercio e dell’artigianato”.