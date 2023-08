Manutenzione alle case Aler: 4,55 milioni dalla Regione

MANTOVA Passi concreti in Regione Lombardia per sostenere le famiglie che si trovano in situazione di emergenza abitativa. La giunta del Pirellone ha approvato uno stanziamento di quasi 38 milioni (di cui 4,55 a Mantova) per rendere più incisiva la capacità di intervento delle Aler lombarde.

«Sono passi concreti per avviare una vasta campagna di cantieri volta a incrementare il numero di alloggi assegnati e sostenere così le famiglie in situazione di emergenza abitativa», commenta il consigliere regionale Paola Bulbarelli accogliendo l’aggiornamento e l’integrazione dei piani di manutenzione programmata delle Aler per il biennio 2023-2024. Il provvedimento stanzia complessivamente 38 milioni. La parte più consistente delle risorse va al territorio milanese con 15 milioni di euro per le ristrutturazioni e 4,5 milioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre all’Aler Brescia Cremona Mantova sono destinati 4,55 milioni di euro per il recupero, la riqualificazione e la manutenzione e 1,07 milioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

«Apprendiamo con soddisfazione dalle dichiarazioni dell’assessore alla casa Paolo Franco che su tutta la Lombardia, considerando anche le risorse delle Aler, sono aperti cantieri per circa 600 milioni. La programmazione di interventi per i prossimi anni – sottolinea Bulbarelli – , mantenendo il tema degli appartamenti sfitti in cima alle priorità, è di fondamentale importanza», conclude.