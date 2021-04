Rugby Top 10 – Fernandez: “Viadana, contava solo vincere”

VIADANA I gialloneri hanno concluso, col successo sull’indomita Lazio, la serie degli impegni allo Zaffanella nel Top 10. Con i 5 punti guadagnati, mantengono il quinto posto con due lunghezze sul Mogliano, al quale renderanno visita nell’ultima giornata; una sfida sin da ora elettrizzante nella quale le due formazioni si giocano la quinta poltrona.

«Abbiamo concluso le nostre gare casalinghe col successo, questo era quello che contava di più – afferma coach German Fernandez – Siamo stati molto più concreti nel secondo tempo. Dopo la conquista dell’ovale potevamo fare meglio: bisogna riuscire ad essere più costanti. Inoltre in difesa dovevamo essere più attenti, lucidi e cinici. Sapevamo in partenza che la Lazio era una squadra che gioca e segna tanto. Avevamo tanto studiato i nostri avversari, quindi dovevamo essere più attenti in difesa e magari riuscire a giocare meglio; certo, è anche merito dei nostri avversari se non ci siamo riusciti, ma potevamo davvero fare di più. Ho fatto parecchi cambi per vedere all’opera i ragazzi e sarà anche così a Mogliano, contro una squadra che sa giocare a rugby».