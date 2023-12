Maxi multa, il Comune di Castel Goffredo ora va dall’avvocato

CASTEL GOFFREDO – La maxi multa da 50mila euro a carico del Comune è ancora oggetto di discussione all’interno della giunta, che sta decidendo in queste ore quali sia la strada più opportuna da percorrere. A specificarlo è il sindaco Alfredo Posenato, che spiega come l’ente locale si sia rivolto ad un legale con specifica esperienza in tema di privacy e dati personali. Nel giro di alcune ore – forse già nella giornata di domani – dal professionista dovrebbe arrivare una risposta e a quel punto il Comune dovrebbe poter essere in grado di scegliere quale strada percorrere.

Al momento infatti le possibilità sono due – e non che ve ne siano molte altre: o pagare subito, riducendo così la sanzione da 50mila a 25mila euro, oppure presentare ricorso e attendere il responso. In questo secondo caso però i 30 giorni di tempo entro i quali è possibile pagare la sanzione ridotta del 50%, andrebbero a scadere: di conseguenza se il ricorso del Comune venisse accettato, l’ente potrebbe non dover pagare nulla; in caso contrario verrebbe confermata la sanzione di 50mila euro da pagare nella sua totalità.

Nel frattempo il sindaco Posenato ha contattato anche il settore della polizia locale così da ricostruire quanto accaduto all’epoca dei fatti, ovvero il 2019 – quando era sindaco Achille Prignaca. Come noto infatti la sanzione è stata emessa dal Garante per la protezione dei dati personali. L’ufficio della polizia locale di Castel Goffredo infatti nel 2019 avrebbe fatto avere ai colleghi della polizia locale di Lonato un video, incluso l’audio, nel quale era stata ripresa una conversazione tra un’agente della locale castellana con quello che era il vicecomandante della polizia locale lonatese (nel frattempo deceduto in un incidente stradale). Quel video sarebbe stato richiesto da quella che era la comandante a Lonato, dal momento che il suo vice nella conversazione avrebbe espresso giudizi non troppo lusinghieri sull’operato della comandante della polizia locale di Lonato. Castel Goffredo è stato sanzionato per 50mila euro; Lonato per 20mila euro.