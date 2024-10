Portano i cani a spasso e litigano: volano pugni in corso Libertà

MANTOVA Si sono affrontati a muso duro fino a quando qualcuno ha lanciato l’allarme. Non bastassero le scaramucce dei soliti ragazzini, ora ci si mettono anche soggetti più maturi, almeno secondo quanto riporta la carta d’identità. Ennesimo episodio violento quello occorso ieri pomeriggio nella zona calda di corso della Libertà, già teatro negli ultimi tempi di risse e scorribande ad opera di gruppi di ragazzini. Stavolta però a rimanere coinvolti nell’alterco sfociato poi in colluttazione non sono state frange di giovanissimi bensì un paio di uomini abbondantemente ultra maggiorenni, nello specifico di 31 e 48 anni, entrambi proprietari di cani.

Sul posto immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Verde e due volanti della Polizia, quest’ultime già in zona a presidio della manifestazione pro Palestina e Libano che proprio in quel momento stava transitando nella vicina piazza Martiri. Nella fattispecie non si sa se i due, rimasti lievemente contusi, fossero anch’essi, fino a poco prima, partecipanti o meno al corteo. In ogni caso per entrambi il diverbio, forse scoppiato a causa dell’atteggiamento dei rispettivi amici a quattro zampe, si è risolto con le cure dei sanitari e la loro identificazione da parte dei poliziotti. Un’area decisamente sotto pressione quella attraversata da corso della Libertà, solo nelle ultime settimane segnata da aggressioni o altri eventi molesti in serie che non ha mancato di suscitare allarme e preoccupazione nei residenti. Come, e non solo, la ormai nota rissa tra minorenni di una decina di giorni fa in Galleria Ferri o, senza sfociare in pestaggio, la segnalazione di diversi cittadini occorsa giusto l’altro ieri circa l’accensione di fumogeni e lo scoppio di petardi per mano di alcuni ragazzi chiassosi e irrequieti.