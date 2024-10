Scontro frontale sull’Ostigliese, in ospedale coppia di coniugi e un 20enne

MANTOVA Tre persone rimaste ferite e tutte trasportate all’ospedale Carlo Poma in codice giallo. Questo il bilancio dell’incidente stradale occorso nel primo pomeriggio di ieri alle porte del capoluogo. Segnatamente erano circa le 14 quando, lungo l’Ostigliese, due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente: una Mercedes classe A su cui viaggiava una coppia di anziani coniugi tedeschi e una Peugeot condotta da un 20enne di Castel Goffredo. Alla base del sinistro forse una distrazione da parte di uno dei due conducenti in un tratto di strada caratterizzato da una semicurva. Per fortuna, nonostante i traumi riportati nello schianto dai coinvolti, soprattutto per quanto riguarda marito e moglie tedeschi rispettivamente di 80 e 75 anni, nessuno è risultato particolarmente grave. Immediato è scattato così l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, i mezzi del 118 oltre al carro attrezzi del soccorso stradale Ferrari che ha provveduto alla rimozione dalla sede stradale dei mezzi incidentati.