Poste Italiane, cartoline natalizie in piazza Martiri

MANTOVA – Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie due colorate cartoline filateliche, in distribuzione fino al 5 gennaio 2022 presso i 4 Uffici Postali con Sportello Filatelico della provincia di Mantova, Mantova Centro (Piazza Martiri di Belfiore, 15), Suzzara (via Mazzini, 13), Castiglione delle Stiviere (Piazzale della Repubblica, 5), Ostiglia (via Don Emilio Caiola, 3). Le speciali cartoline sono in vendita al prezzo di 0,90 euro ciascuna e per l’occasione sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato. Insieme alle cartoline disponibili anche due francobolli ordinari appartenente alla serie tematica “le Festività” dedicati al Santo Natale.