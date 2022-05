Canottaggio – Bussacchetti nel 4 di coppia agli Europei U19

Mantova Domani a Varese prenderanno il via i Campionati Europei Under 19, edizione 2022. All’evento continentale, che si terrà sulla Schiranna – bacino remiero che lo scorso anno ha ospitato gli Europei Assoluti e che il prossimo luglio sarà teatro dei Mondiali Under 23 e Under 19 – parteciperanno 29 nazioni per un totale di 500 atleti in gara. Ci sarà anche Alice Bussacchetti, la portacolori della Canottieri Mincio, alla sua seconda convocazione in azzurro. Lo scorso anno aveva chiuso con un ottimo 5° posto a Monaco nel doppio con Edda Volponi, dopo aver brillato anche ai Mondiali Junior. Quest’anno è stata inserita nel quattro di coppia con Julia Intraina (SC Varese), Elisa Marca (SC Eridanea) e Giorgia Arata (AC Flora).

Tredici i titoli europei in palio, con la delegazione Italremo, ufficializzata dal direttore tecnico Cattaneo, presente compatta con 13 equipaggi formati da 51 atleti, suddivisi in 28 uomini e 23 donne, che andranno a caccia delle 39 medaglie continentali in plaio. Per quanto riguarda il programma, domani come primo giorno di gare sarà dedicato alle batterie e ai recuperi, mentre domenica giornata conclusiva, con la disputa prima delle semifinali e poi delle finali. «Solo Varese poteva salvare l’Europeo e mantenerlo in Italia – afferma il Presidente del Comitato Regionale Fic Lombardia, Leonardo Binda – Credo che quanto fatto in occasione di questi Europei sia qualcosa di incredibile, un progetto che va oltre ogni immaginazione. Siamo alle porte di una manifestazione che ci darà il giusto slancio in vista dei Mondiali e non ho alcun dubbio sul successo».