Inside Love, la ricerca dell’amore tra desiderio e paura

MANTOVA “Inside Love”, ossia come la nostra mente riesca a rendere complicato ciò che potrebbe o dovrebbe essere semplice. Come l’amore. Ma le relazioni tra esseri umani sono un’altra cosa. La pièce, in scena al Teatro Spazio Studio Sant’Orsola nell’ambito della stagione Altroteatro, è una produzione Effimera e Ars Creazione e Spettacolo, con la regia di Raffaele Latagliata. Ed è anche uno dei pochi tentativi in ambito mantovano di replicare una performance in più date, con l’obiettivo di fidelizzare o risvegliare, si scelga la versione preferita, il pubblico cittadino, ancora cauto nell’affrontare la platea, seppure il teatro rappresenti uno dei rari luoghi dove veramente siano garantite le norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria.

Pietro e Ada, i protagonisti della vicenda, si incontrano. E tra loro scatta un feeling immediato. Ma questo non basta per affrontare i complicati meccanismi della quotidianità, dominati da fattori contrastanti nella nostra mente, il desiderio e la paura. Allora diventa un problema scegliere di vivere insieme o presentare la fidanzata in famiglia. Naturalmente richieste che nell’immaginario comune provengono costantemente dalla donna.

Alla fine cosa si cerchi realmente resta un mistero: potrebbe essere il tentativo di non restare soli, il raggiungimento della felicità, che ogni persona dovrebbe inseguire come frammento di divinità, o chissà cosa altro. Il nostro cuore, visto come scrigno dell’amore, cerca di trovare spiegazioni nella storia e nei comportamenti sociali. Ma rimane senza risposta.

Nel testo di “Inside Love” si passa da “Nuovo Cinema Paradiso” alla teoria platonica sulla ricerca della propria metà, rielaborati e aggregati in modo efficace e originale. Il risultato è una commedia spassosa, che ci fa ridere e riflettere su noi stessi, grazie alla spontaneità e convinzione degli interpreti: Andrea Avanzi, Matteo Bertoni, Silvia Gandolfi, Elena Migliari, Denise Mirandola, Jacopo Zera e Teresa Turola, ex allievi dei corsi di Ars che hanno approfondito le rispettive esperienze professionali e sono poi tornati a prestare il proprio talento sul nostro territorio.

Lo spettacolo replica l’11, 12, 18 e 19 dicembre. Per informazioni e prenotazioni info@arscreazione.it, telefono 0376 1515450 o 340 3440881. (i.p.)