Premio Tosoni, riconoscimenti per sei studenti meritevoli

MANTOVA – Sei studenti universitari provenienti da vari atenei hanno vinto la quarta edizione del “Premio Gian Paolo Tosoni. L’agricoltura del Futuro – Legislazione, Fisco Tecnica e Ambiente”. I vincitori sono Manuel Morelli, Elisabetta Brandoni, Francesca De Bortoli, Silvia Dell’Olio, Lorenzo Grasso e Alessia Franzini.

La cerimonia si è tenuta ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Mantova. I giovani sono stati premiati dal presidente del Consiglio comunale Massimo Allegretti, dall’assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari, dal presidente della Fondazione Tosoni Gianni Allegretti, dal presidente onorario Rita Bertolini, vedova Tosoni e dal giornalista di Radio 24 Mauro Meazza.

Nei saluti istituzionali, Allegretti e Murari hanno fatto i complimenti agli studenti universitari vincitori. Subito dopo il presidente della Fondazione ha illustrato le finalità e lo svolgimento del premio. “Gian Paolo Tosoni, mancato improvvisamente e inaspettatamente il 22 aprile 2021, vittima del Covid – ha detto Gianni Allegretti -, ha rappresentato il punto di riferimento per la fiscalità agricola degli ultimi quattro decenni, dalle riforme degli anni Settanta a quelle degli anni 2000”.

“L’attenzione dedicata ai giovani era massima – ha aggiunto Rita Bertolini -. La Fondazione costituita in suo nome si prefigge di perseguire il medesimo fine con varie iniziative, fra le quali l’istituzione di premi destinati ai giovani studenti frequentanti con regolarità e profitto corsi di laurea triennale e magistrale che si impegnino in studi e ricerche”.

Alle premiazioni erano presenti quattro studenti (altri due erano impossibilitati ad essere presenti).