Fattorie didattiche, le iniziative messe in atto dal Consorzio agrituristico

MANTOVA – L’inizio dell’anno scolastico è il momento per fare il punto sull’annata appena conclusa e per programmare le iniziative per il nuovo anno 2025-2026. Nelle scorse settimane si sono conclusi i campi estivi che hanno registrato un’ampia partecipazione, costituendo un servizio sociale molto apprezzato dalle famiglie. Le proposte del progetto “Estate ragazzi in campagna”, infatti, sono molto diversificate ed in grado di coprire i fabbisogni delle famiglie nei mesi estivi con proposte che vanno dalle attività residenziali con pernottamenti, alle attività ricreative, fino ad avere compleanni ed eventi in fattoria. Il successo dei campi estivi ha coronato un’annata delle fattorie didattiche positiva. Il mondo della scuola e delle famiglie ha apprezzato in crescente misura la voglia di respirare all’aria aperta in campagna e di sviluppare manualità e sensorialità, conoscendo l’agricoltura ed il cibo contadino. La rete delle fattorie didattiche mantovane è stato il primo circuito in Italia ad organizzare proposte specifiche per la scuola e ad esprimere un forte impegno per la formazione continua degli operatori. Venerdì 31 ottobre, dalle ore 17.30 alle 21.30, inizierà il corso di 50 per l’abilitazione degli operatori di fattoria didattica, indispensabile per l’avvio di un agriturismo. Un ulteriore corso in partenza presso il Consorzio Agrituristico Mantovano è relativo al benessere animale, con relatore il veterinario Carlo Motta, che ha come obiettivo la trasmissione di nozioni sul benessere e sulla sanità animale. Il corso sarà in partenza a ottobre e si svolgerà in presenza, presso la sede situata in Strada Chiesanuova n. 8, dando la possibilità di massima interazione tra i partecipanti. La guida, giunta alla XXIX edizione, è stata stampata in 2.500 copie, con il patrocinio della Regione Lombardia, della Camera di Commercio e della Provincia di Mantova e con il contributo del Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano. Riporta le proposte per la scuola e per le famiglie di una ventina di fattorie didattiche.