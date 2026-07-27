Primo Cda Canottieri: definite le vicepresidenze ed il Cda della Gruppi Sportivi

Sabato 25 luglio si è insediato il nuovo Cda della Cooperativa Canottieri Mincio, eletto dai Soci nell’ultima assemblea. Confermato Raffaele Zancuoghi presidente e nominate Anna Maria Bosio e Federica Ferrari vicepresidenti. Una scelta che valorizza la presenza femminile ai vertici e trova continuità anche nei Gruppi Sportivi, dove le donne sono quattro. Il nuovo Cda della Gruppi Sportivi è guidato da Alberto Borsatti, presidente, con Massimo Guaita vicepresidente, e si completa con Anna Maria Bosio, Chiara Faveri, Laura Spiritelli, Marina Bocca e Alessandro Artoni.