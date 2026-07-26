Dramma al Mantova Village: si accascia per un arresto cardiaco, è in codice rosso

BAGNOLO SAN VITO – Un uomo di 71 anni residente a Bagnolo San Vito, si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Carlo Poma di Mantova dopo essere stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Il malore si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, mentre l’uomo si trovava all’interno dell’outlet Mantova Village di Bagnolo. L’allarme è scattato immediatamente all’interno della frequentata cittadella dello shopping di via Marco Biagi. Sotto gli occhi dei passanti e del personale dei negozi, l’uomo si è accasciato improvvisamente al suolo, perdendo conoscenza.

I testimoni hanno subito allertato il numero unico di emergenza 112, attivando la macchina dei soccorsi dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). Sul posto sono giunte tempestivamente un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde. I sanitari hanno avviato sul posto le manovre di rianimazione cardio-polmonare necessarie per stabilizzare i parametri vitali del settantunenne.

Insieme al personale medico, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bagnolo San Vito, che hanno collaborato per garantire la sicurezza dell’area e facilitare le operazioni di soccorso nel centro commerciale.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasferito d’urgenza, in codice rosso, verso il pronto soccorso dell’ospedale di Mantova. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.