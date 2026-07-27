Tamburello, finali Nazionali giovanili – Bis tricolore per la Cavrianese Juniores femminile

Verona Cinque squadre mantovane protagoniste, un titolo conquistato, due secondi posti e due terzi. Le Finali Nazionali Giovanili Open di tamburello in Valpolicella hanno regalato emozioni agrodolci a Cavrianese, Cereta e Virtus Guidizzolo. Il titolo tricolore è arrivato dalla Cavrianese Juniores femminile, protagonista a Fumane di un percorso perfetto. Dopo le tre vittorie nel girone di venerdì per definire le semifinali, 7-5 sul Fumane, 7-3 sul Cunevo e 11-0 sul Noarna, le mantovane hanno superato in semifinale ancora il Fumane per 6-5, 6-2, prima di dominare la finalissima contro il Cunevo, battuto 6-1, 6-0. Il gruppo, guidato dal capitano Benedetta Premoli, comprende Paola Bianzina, Camilla e Gloria Tondini, già scudettate lo scorso anno, Sofia Ramelli e Sofia Artuffo, entrambe classe 2010 ma con numeri da giocatrici già mature. Un bis tricolore a un anno di distanza, cui si aggiunge lo scudetto indoor conquistato in inverno. Grande soddisfazione per il direttore tecnico Vittorio Beatini, alla guida di un gruppo capace di confermarsi ai massimi livelli.

Medaglia d’argento per il Cereta Juniores maschile a Mazzurega. Dopo il successo in semifinale sul Chiusano per 2-1 (3-6, 6-3, 8-6), il quintetto collinare si è arreso in finale al Segno, vittorioso 2-0 (6-3, 6-1). Secondo posto anche per la Cavrianese Allievi maschile a Valgatara: superato il Cunevo 2-0 (6-2, 6-1), in finale è arrivato il ko contro il Settime al termine di una battaglia, chiusa 2-1 (5-6, 6-2, 8-4). La Cavrianese Allieve ha chiuso terza nel triangolare con Segno, laureatosi campione, e Sporminore, perdendo tutti e quattro gli incontri disputati. Mentre la Virtus Guidizzolo Giovanissime è stata fermata in semifinale dal Noarna (6-3, 6-3), con il titolo finito poi alla Tigliolese. Nessuna mantovana nei Giovanissimi maschili: scudetto al Valpo.