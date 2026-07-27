Canoa – Orgoglio Lega Navale: Marianna Ballarini vestirà l’azzurro ai Mondiali U17

Mantova La maglia azzurra è il premio per il lavoro, la costanza e la determinazione. E per Marianna Ballarini rappresenta anche la conferma di un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno alla Lega Navale Mantova. L’atleta della categoria Ragazzi 2° anno è stata convocata nella squadra nazionale che rappresenterà l’Italia ai prossimi Mondiali Under 17, in programma a settembre. Un traguardo prestigioso per la giovane pagaiatrice mantovana e per tutta la società. La convocazione è arrivata al termine della selezione nazionale disputata il 6 e 7 giugno, appuntamento nel quale Ballarini ha saputo mettersi in evidenza conquistando un ottimo terzo posto sia nel K1 500 sia nel K1 200. Due piazzamenti di rilievo che le hanno permesso di rientrare nel gruppo delle atlete selezionate per vestire la maglia azzurra e affrontare così un appuntamento internazionale di grande importanza. Per Marianna si tratta del coronamento di anni di allenamenti, sacrifici e impegno. La partecipazione al Mondiale U17 sarà ora una nuova, stimolante sfida, da affrontare con entusiasmo e con la consapevolezza di aver già raggiunto un risultato importante. Grande soddisfazione, naturalmente, anche in casa Lega Navale Mantova. La convocazione di Ballarini rappresenta infatti un motivo d’orgoglio per tutta la squadra e premia il lavoro quotidiano svolto in società. Un ringraziamento particolare va al tecnico Daniele Rossi, figura fondamentale nel percorso sportivo di Marianna e nel lavoro di preparazione che ha accompagnato l’atleta fino alla selezione nazionale. Insieme a Ballarini, le altre atlete convocate per rappresentare l’Italia saranno Viola Vecchi del Circolo Kayak Castel Gandolfo ed Emma Poce della Canottieri Tirrenia Todaro. Intanto, proprio a Mantova, Marianna sarà impegnata dal 2 al 5 agosto nel Raduno Intersocietario Ragazzi-Junior di Canoa Velocità, altro importante appuntamento di preparazione in vista degli impegni internazionali. Ora l’attesa è tutta per settembre, quando Marianna potrà vivere l’emozione di indossare la maglia azzurra in un appuntamento mondiale.