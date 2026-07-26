Paura all’alba ad Asola: colpo di sonno causa cappottamento multiplo, tre giovani feriti in codice giallo

ASOLA – Grave incidente stradale all’alba di questa mattina ad Asola , dove tre giovani sono rimasti feriti a causa di un violento ribaltamento causato da un improvviso colpo di sonno.

La dinamica del sinistro

Intorno alle ore 6 di oggi, un veicolo che transitava nel territorio comunale di Asola è uscito autonomamente di strada. A causa dell’impatto, la vettura ha effettuato una serie di cappottamenti multipli prima di arrestare la sua corsa.

A bordo dell’auto viaggiavano tre ragazzi di nazionalità guineana: il conducente di 25 anni e due passeggeri di 20 e 23 anni. Secondo i primi accertamenti, a causare la perdita di controllo del mezzo sarebbe stato un improvviso colpo di sonno di chi si trovava alla guida.

I soccorsi e i rilievi dei Carabinieri

Nonostante il violento impatto e la gravità della carambola, i tre occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo dell’auto accartocciata. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato le prime cure ai passeggeri, disponendone il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cremona. Tutti e tre i giovani sono stati ricoverati in codice giallo per i traumi riportati nel sinistro.

I rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento e mettere in sicurezza la carreggiata sono stati effettuati dai Carabinieri della Stazione di Goito.