Tamburello – La “quiete” prima delle grandi sfide. Solferino, caccia al triplete poi l’addio

Mantova Dopo il weekend di sosta, dedicato alle Finali Nazionali Giovanili, il tamburello di Serie A e B maschile si prepara a tornare protagonista ad agosto, con la fase decisiva della stagione: play off scudetto e Coppa Italia. In Serie A riflettori puntati in particolare sul Solferino, che ha già vinto la Coppa Europa e punta al triplete prima dell’annunciata smobilitazione per poi ripartire nella prossima stagione dalla Serie D. Nel torneo cadetto, invece, toccherà al Cereta difendere i colori virgiliani su entrambi i fronti.

Serie A. Il primo appuntamento sarà con le semifinali scudetto, in programma il 2 agosto con le gare d’andata. Il Ceresara ospiterà il Solferino in un derby mantovano che mette in palio un posto nella finalissima. Nell’altra sfida il Segno affronterà il Dossena. Le partite di ritorno sono fissate per il 9 agosto, con Solferino-Ceresara e Dossena-Segno. La finale si disputerà il 15 agosto a Torre de’ Roveri. Sempre in Serie A, ma per la Coppa Italia, Cavrianese e Castellaro saranno subito in campo il 1° agosto: la prima farà visita all’Arcene nel girone A, mentre il Castellaro riceverà il Bardolino nel girone B. L’8 agosto la Cavrianese ospiterà il Castelli Calepio, mentre il Bardolino affronterà il Valgatara. Il 30 agosto sono previsti i recuperi della terza giornata: Ceresara-Arcene e Castelli Calepio-Dossena nel girone A, Valgatara-Solferino e Segno-Castellaro nel girone B. La quarta giornata è prevista il 6 settembre, con Castelli Calepio-Ceresara e Cavrianese-Dossena (5 settembre) per il girone A, Valgatara-Segno e Bardolino-Solferino per il B. Il 13 settembre spazio a Dossena-Ceresara e Arcene-Castelli Calepio, mentre nel girone B si giocheranno Solferino-Segno e Castellaro-Valgatara. Ultimo turno il 20 settembre con Dossena-Arcene, Ceresara-Cavrianese, Solferino-Castellaro e Segno-Bardolino. La finale di Coppa Italia di Serie A è fissata per il 27 settembre a Monale (Asti).

Serie B. Il Cereta affronterà il Castelnuovo nella semifinale scudetto: andata il 2 agosto, ritorno sabato 8. L’altra sfida sarà Fumane-Noarna. La finale è in programma il 14 agosto a Torre de’ Roveri. Per la Coppa Italia, il Cereta è inserito nel girone B e debutterà il 29 agosto nel recupero della terza giornata, ospitando il Cinaglio. Prima, il calendario prevede il 1° agosto Cinaglio-Cavaion e l’8 agosto Cavaion-Sporminore. Il 6 settembre ci sarà Sporminore-Cereta, il 13 Castelnuovo-Cereta e il 20 Cereta-Cavaion. La finale di Serie B è fissata il 26 settembre a Monale, in provincia di Asti.

Il programma mette in evidenza le ambizioni delle mantovane, chiamate a giocarsi traguardi importanti nella parte più calda e decisiva della stagione.