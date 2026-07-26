Assestamento, Bulbarelli (FdI): “127mila euro per la sicurezza di Barbasso

MANTOVA – “Grazie ad un contributo regionale di 127mila euro sarà possibile realizzare un nuovo percorso ciclopedonale protetto nella frazione di Barbasso, nel comune di Roncoferraro, migliorando concretamente la sicurezza stradale e favorendo una mobilità più sicura e sostenibile», ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli illustrando l’emendamento depositato e approvato nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2026-2028 di Regione Lombardia. “Il finanziamento, previsto per il 2027, consentirà di realizzare il collegamento tra via Rodoni, via Montello e via Fanti, comprensivo di un attraversamento pedonale rialzato e degli interventi di adeguamento della viabilità necessari a rendere più sicuri gli spostamenti verso la scuola primaria, la farmacia e il centro sportivo-ricreativo della frazione. È un’opera molto attesa dalla comunità, che tutela in particolare le categorie più fragili e offre un percorso più sicuro a studenti, famiglie e cittadini, incentivando gli spostamenti a piedi e in bicicletta. È questo il valore del lavoro che portiamo avanti in Consiglio regionale: ascoltare le esigenze delle amministrazioni locali e trasformarle in interventi concreti”.

Esprime soddisfazione il Vicesindaco di Roncoferraro Davide Nicchio: “Ringrazio Regione Lombardia e il consigliere regionale Paola Bulbarelli per l’attenzione e la vicinanza dimostrate nei confronti del nostro territorio. Grazie a questo finanziamento potrà essere realizzata un’opera attesa da tempo dalla comunità di Barbasso, risolvendo una storica criticità di sicurezza nell’area dell’incrocio tra via Rodoni, via Fanti e via Montello. Il nuovo percorso ciclopedonale collegherà in sicurezza il quartiere di via Asiago con il centro della frazione e il polo scolastico, favorendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta. L’investimento complessivo dell’opera ammonta a 200mila euro, di cui 127mila finanziati da Regione Lombardia e la restante parte a carico del Comune. Si tratta di un intervento importante per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, con lavori previsti nel corso del 2027”.