I nonni di Noemi derubati di auto e valige mentre sono a Napoli. Poi scatta la solidarietà partenopea

CAMPITELLO/NAPOLI – Una sorpresa decisamente amara in un contesto già di per sé segnato dal dolore. È quella capitata ai nonni di Noemi Balzanelli, la 16enne di Campitello morta tragicamente all’alba di sabato 18 luglio in un incidente stradale sull’autostrada A1, nel Casertano. I due coniugi si sono recati in visita negli ospedali di Napoli dove sono tenuti in osservazione i genitori e il fratellino della ragazza, e lì sono stati derubati dell’automobile presa a noleggio e dei loro affetti personali, custoditi in una valigia. A darne la notizia è stata una donna che si trovava all’Ospedale del Mare, dove sarebbe accaduto il fatto, tramite un video sui social (notizia poi confermato dai conoscenti della famiglia). Stando a quanto viene riferito, i nonni della giovane avevano preso a noleggio una Fiat Panda grigia per potersi spostare tra l’Ospedale del Mare, dove sono ricoverati papà Alessandro e mamma Liviana, e l’Ospedale Cardarelli, dove invece è affidato alla cura dei medici il fratello 12enne di Noemi. Proprio durante una visita, un malintenzionato ha adocchiato l’auto e l’ha rubata, portando via anche la valigia in cui i due coniugi avevano vestiti, biancheria e quanto necessario per il viaggio. Con il suo messaggio, la donna ha lanciato un appello in nome della solidarietà verso la famiglia mantovana affinché fossero recuperati almeno gli affetti personali dei coniugi. L’appello è andato a buon fine, visto che dopo qualche ora sia l’auto a noleggio che la valigia sono state ritrovate e riconsegnate ai nonni di Noemi, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.