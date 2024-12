Shopping natalizio: Cna suggerisce botteghe artigianali e negozi di vicinato

MANTOVA “Compra nei negozi del commercio di vicinato e nelle “botteghe” artigiane vicini a te”. “Tieni vivo il tuo centro storico” E’ parola d’ordine della campagna di sensibilizzazione della CNA – spiega il Direttore CNA, Elisa Rodighiero – rivolta ai consumatori mantovani a fare acquisti da artigiani, commercianti con l’obiettivo di sostenere le loro attività , l’economia locale e l’occupazione non solo in occasione delle festività natalizie ma per tutto l’anno . La campagna socio-economica ha lo scopo di coinvolgere i consumatori a conoscere e scegliere la qualità dei prodotti artigianali con particolare attenzione ai prodotti agroalimentari artigianali mantovani e non solo –sottolinea la Rodighiero -e fare acquisti nei negozi del commercio e nelle botteghe artigiane di vicinato al fine di valorizzare un patrimonio imprenditoriale economico, sociale e culturale – commenta il portavoce della CNA, Franco Bruno- che è parte integrante della storia della nostra città e dei nostri paesi di provincia e di riflesso sono un “servizio sociale” in particolare per gli anziani che non possono usufruire dell’automobile oppure per motivi di salute .