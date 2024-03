Ciclismo U23 – Memorial Vincenzo Mantovani, ieri sera il vernissage a Castel d’Ario

Castel d’Ario Come da tradizione, la marcia di avvicinamento alla 35ª edizione del Memorial Vincenzo Mantovani è iniziata ieri sera a Castel d’Ario, in occasione della presentazione della competizione che sabato 30 marzo ricorderà la figura del noto campione di ciclismo e imprenditore locale. A fare gli onori di casa il patron Claudio Mantovani, fratello del “Cencio” vice campione olimpico della pista nel 1964 a Tokyo, che era affiancato dal suo staff alla Moa Sport Nalini e dal presidente dell’Uc Ceresarese, Simone Pezzini, società che ancora una volta avrà il compito di allestire nei minimi particolari il prestigioso appuntamento. Tra gli ospiti della serata vi erano anche il presidente del Comitato provinciale Fci Fausto Armanini e il suo vice Lido Baracca.

A una settimana o poco più dalla prestigiosa gara l’entusiasmo degli appassionati e degli sportivi è già ad alti livelli: la partenza verrà data sabato 30 alle ore 14.15 dalla sede della Moa Nalini. Sono circa 200 gli atleti, tra Under 23 ed elite, compresi anche i mantovani chiamati a mettersi in bella evidenza, che animeranno le varie fasi della prestigiosa competizione casteldariese. Non resta che attendere la Vigilia di Pasqua. (bio)