Schianto in centro a Viadana: muore una donna

VIADANA Tragico schianto questo pomeriggio in pieno centro a Viadana, in seguito al quale una donna ha perso la vita. E’ successo in via Convento nei pressi della sede dell’autoscuola Busi poco dopo le 16.30. Coinvolte due auto che per una dinamica attualmente al vaglio della Polizia locale di Viadana si sono scontrate nei pressi di un incrocio. Su una delle due auto, una Peugeot, viaggiava una ragazza che sarebbe uscita illesa dall’incidente. Niente da fare invece, per una donna che era a bordo di una Dacia condotta dal marito, e che è deceduta sul colpo. Si tratterebbe di una 60enne residente a viadana. Sul poosto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

Notizia in aggiornamento