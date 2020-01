Promette una vita d’inferno all’ex moglie: nei guai uno stalker 47enne

MANTOVA Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha emesso, ieri, un ammonimento nei confronti di un mantovano 47enne, responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Gli episodi risalgono ad alcuni giorni fa, allorché l’uomo, non ancora rassegnato dalla fine della relazione coniugale, dopo averle testualmente preannunciato che: “ti renderò la vita un inferno, e sai che ci riesco…” ha cominciato a tempestare l’ex coniuge inviandole insistentemente messaggi – sia telefonici che di posta elettronica – diffamatori e palesemente minatori, minacciandola più volte di morte e pubblicando, inoltre, sulle piattaforme social alcuni post assai ingiuriosi. In un caso costui, addirittura, ha minacciato la donna di farle esplodere la casa in cui abita. In passato il 47enne, subito dopo la separazione avvenuta qualche anno fa, oltre ad averla bersagliata con l’invio di messaggi minacciosi, l’aveva percossa violentemente, provocandole una lesione permanente all’udito: per questo episodio, al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, si sta già procedendo penalmente nei confronti dell’individuo.

Il Questore Sartori, quindi, valutata la gravità della situazione ed il pericolo incombente al quale è sottoposta tuttora la vittima, ha deciso di emettere in via d’urgenza, nei confronti del responsabile, un decreto di ammonimento con il contestuale invito, per un aiuto di natura psicologica, a rivolgersi ai Centri Psico-Sociali presenti nel territorio di residenza. Nel caso di reiterazione di questi comportamenti persecutori, il responsabile potrà essere arrestato.