Basket C Silver – Campionato al giro di boa: Negrini e Lions sfidano le prime della classe

Mantova Si conclude questo fine settimana, con le gare della 15ª giornata, il girone d’andata nel girone A della C Silver. Comincia stasera la Negrini che sfida a Quistello la capolista Ospitaletto (ore 21.30, arbitri Giordano di Carugate e Zanoletti di Desio). «Affrontiamo una squadra esperta e di talento – afferma coach Marco Gabrielli – l’obiettivo è fare bella figura e riscattare la scialba prestazione di Dalmine, dove abbiamo vinto, ma giocato male».

La Progesa San Pio X sarà in campo domani a Ome (ore 18, Faraoni di Brescia e Romele di Pisogne) senza Prunesti e Altimani, squalificati rispettivamente per quattro e tre turni. La sanzione è arrivata dopo il derby vinto contro Asola, che a sua volta ha perso Gori per cinque gare. «Siamo rimaneggiati, ma ce l’andiamo a giocare» dice il presidente del San Pio X, Diego Cavalli. Sempre domani, a Casalmoro (20.45, Cazzaniga e Casiraghi di Biassono), i Lions del Chiese affronteranno l’altra capolista Seriana. Oltre a Gori, out Accini, Mason (infortunati, per il primo la stagione potrebbe essere già finita) e Timelli, in forse Pezzali. «Non andremo in campo per onor di firma – assicura il dirigente Cremoni – ma per dare filo da torcere agli avversari. Se ci sottovalutano, potrebbero avere una spiacevole sorpresa».

Domenica sarà la volta di Curtatone e Viadana. La Jbc ospita Manerbio al PalaBoschetto (ore 18, De Gennaro di Canneto e Montanari di San Giorgio). Asan out per due mesi. «Non sia un alibi – dice il patron Visentini – ma sprone per dare di più». L’Almac riceve la Virtus Brescia a Castelnovo di Sotto (ore 18, Codola di Codogno e Rancati di Castiraga). Assenti Covanti e Lucchini. Per il coach Denis Tellini «sarà fondamentale avere il giusto approccio alla sfida».

PROGRAMMA 15ª GIORNATA

OGGI

Bottanuco-Dalmine 21.15

Blu Orobica-Casalmaggiore 21.15

Quistello-Ospitaletto 21.30

DOMANI

Ome-San Pio X 18.00

Lions Asola-Seriana 20.45

Virtus Gorle-Verolanuova 18.15

DOMENICA

Viadana-Virtus Brescia 18.00

Curtatone-Manerbio 18.00

CLASSIFICA Seriana 26, Ospitaletto 26, Viadana 20, Curtatone 16, Ome 16, Lions Asola 16, Casalmaggiore 14, Quistello 14, Bottanuco 14, Manerbio 14, San Pio X 12, Virtus Brescia 12, Verolanuova 10, Blu Orobica 10, Virtus Gorle 4, Dalmine 0