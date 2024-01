Si getta dal balcone di casa, morto un 52enne di Sermide

SERMIDE Ha deciso di farla finita gettandosi dal balcone di casa: inutili purtroppo i soccorsi che sono arrivati immediatamente sul posto. E’ accaduto poco prima delle 8 di ieri mattina a Sermide, in via San Giovanni.

Un uomo di 52 anni si è lanciato nel vuoto dal secondo piano, finendo sulla sede stradale. Inutili, come detto, i soccorsi, seppure tempestivi del 118: il 52enne è infatti spirato poco dopo a causa delle importanti ferite riportate per colpa della caduta.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Mantova e i carabinieri di Sermide. Non sono ancora state chiarite le motivazioni che hanno spinto l’uomo a tale gesto.