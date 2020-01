Basket Serie A2 – Patron Negri: “Pompea, così mi piaci”

Mantova Missione compiuta. La Pompea è tornata al successo alla Grana Padano Arena nel posticipo della sesta giornata di ritorno nel girone Est, sconfiggendo in maniera nettissima Roseto, e si è riportata da sola al terzo posto della classifica con 24 punti, a due lunghezze dal Forlì secondo, cui renderà visita domenica all’Unieuro Arena.

«Ci voleva proprio questa vittoria davanti al nostro pubblico – afferma soddisfatto il presidente Adriano Negri – anche per cancellare il ricordo di alcune sconfitte arrivate all’ultimo tiro che ancora bruciano. Il successo sul Roseto dà più serenità al gruppo, per quanto mi riguarda sono contento ovviamente del risultato e del gioco espresso».

La vittoria di mercoledì consente agli Stings di preparare in tutta tranquillità lo scontro diretto in programma domenica a Forlì contro seconda in classifica, già battuta all’andata 92-86, forte dell’ex Jacopo Giachetti e reduce dal successo centrato a Ferrara.

«Quella romagnola è una compagine tosta e ben organizzata – avverte patron Negri – una delle più forti del nostro girone. All’andata, contro l’Unieuro, i ragazzi hanno disputato una delle migliori partite della stagione. Giochiamo in trasferta dove, a parte il match contro Caserta, la Pompea ha sempre fatto bella figura e questo induce ad essere ottimisti per la partita di domenica. Vincere ovviamente non sarà facile, ma bisogna provarci».

L’entusiasmo attorno alla squadra è in crescita e anche in trasferta la Pompea ha sempre avuto il caldo e appassionato sostegno del pubblico; e così sarà anche domenica a Forlì.

Sul fronte mercato, intanto, si registra l’interesse da parte degli Stings per il centro Dario Zucca come possibile rinforzo sotto canestro per alleggerire il minutaggio di Ghersetti e affiancare un uomo d’area a Lawson. Il 23enne lungo è in uscita da Rieti, ma ha un contratto biennale che complica la trattativa. Qualora dovesse andare in porto, la Pompea potrebbe girare al team laziale il giovane centro Alessandro Vigori, che avrebbe così la possibilità di giocare con maggiore continuità. «Zucca è un giocatore che ci è stato offerto – getta acqua sul fuoco Adriano Negri – stiamo valutando attentamente cosa fare e come muoverci. Magari potremmo trovare sul mercato un giocatore che possa farci compiere un ulteriore salto di qualità, ma al momento non abbiamo la necessità di rinforzare la squadra a tutti i costi. Nel gruppo si sono creati degli equilibri, la squadra ha trovato meccanismi e automatismi, stravolgerne, o solo intaccarne, l’assetto potrebbe anche essere deleterio. Come detto, stiamo riflettendo e valutiamo attentamente cosa fare e come muoverci».