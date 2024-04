Malore mentre va alla mostra dei vini a Volta Mantovana: grave un 41enne

VOLTA MANTOVANA Aveva appena parcheggiato l’auto e si stava avviando a piedi verso la Mostra dei Vini Passiti che ha aperto ieri quando si è sentito male ed è crollato a terra. Un 41enne residente nel Basso Mantovano è stato colto da un infarto oggi verso le 13.30 a Volta Mantovana, e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dove è stato trasferito in eliambulanza. L’uomo è stato colto dal malore mentre percorreva via Sant’Anna. Alcuni passanti che lo hanno visto accasciarsi hanno subito chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha rianimato sul posto il 41enne che è stato poi caricato sull’eliambulanza fatta intervenire e trasferito a Brescia dove è stato ricoverato in gravi condizioni.