Pronti i moduli prefabbricati al liceo artistico Romano, ospiteranno due aule

MANTOVA Sono pronte le due aule del liceo artistico Giulio Romano ricavate all’interno di moduli prefabbricati installati nel cortile dell’istituto di via Trieste.

Per garantire il distanziamento tra gli alunni visto il perdurare dell’l’emergenza sanitaria generata dalla pandemia, vi è stata la necessità di individuare spazi scolastici aggiuntivi alle tradizionali sedi. Il “Giulio Romano” aveva chiesto cinque aule aggiuntive: tre sono state reperite dalla Provincia in un edificio di via Torelli mentre per le altre due, in alternativa ai locali proposti dall’amministrazione ubicati in spazi non attigui all’edificio di via Trieste, la dirigenza dell’istituto aveva preferito l’allestimento di sei moduli (tre per ogni aula) prefabbricati nel cortile interno alla sede di via Trieste.

Dalla prossima settimana le lezioni potranno regolarmente svolgersi nei nuovi spazi didattici. I moduli sono stati noleggiati dall’ente di Palazzo di Bagno dalla ditta Algeco di Pavia sino alla prossima estate e avranno un costo di 60.240 euro.