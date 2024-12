Pronto a partire il piano “ex Comated” a Fiera Catena

MANTOVA – Dopo l’adozione nell’ottobre scorso, la giunta comunale ha approvato il Piano attuativo “Ex Comated”, conforme al piano di governo del territorio presentato dalla Società Mabro srl, in qualità di proprietaria, a firma del professionista incaricato l’architetto Paolo Vincenzi, composto dai vari elaborati, integrati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente.

Ora si procederà con la stipula della convenzione urbanistica. Il piano attuativo prevede la ristrutturazione urbanistica del comparto cosiddetto “Ex Comated”, attualmente dismesso e in stato di abbandono, localizzato nel contesto del quartiere di Fiera Catena, per una superficie fondiaria pari a 11.651 metri quadrati e una superficie lorda di progetto complessiva di 3.630 metri quadrati. La riconversione dell’area prevede l’inserimento di funzioni culturali, in particolare un teatro e una galleria espositiva, quali funzioni complementari a quelle già in fase di insediamento nell’ambito della rigenerazione urbana di Mantova Hub.

«L’intervento di Artes è molto importante per la zona e per tutta la città – ha detto l’assessore all’ambiente Andrea Murari –. È un grande investimento privato in cui abbiamo investito tantissimo come Comune».