“Around Suzzara”: i protagonisti di musica e recitazione si raccontano in streaming

SUZZARA Musica e recitazione saranno al centro dei prossimi due appuntamenti del talk in streaming “Around Suzzara”, ovvero una serie di incontri in diretta Facebook per conoscere persone e personaggi della Città del Premio che hanno trasformato la loro passione per l’arte, in tutte le sue svariate forme, nella loro professione e nel loro stile di vita. Quest’oggi toccherà a Riccardo D’Errico, insegnante e batterista che ha calcato alcuni dei palchi più importanti per quanto riguarda i festival estivi nazionali, condividendo la scena con nomi blasonati della musica italiana e internazionale (Francesco Renga ed LP per fare qualche esempio), che dialogherà assieme a Matteo Bertoni, attore e insegnante ad Ars Creazione e Spettacolo. Giovedì prossimo, invece, sarà la volta dell’attore Fabio Zulli, uomo di teatro, ma anche di cinema (ad esempio “L’intrepido” di Gianni Amelio) e di radio, come speaker di “Magnifici Destini” su Radio 24, che si confronterà con il chitarrista Andrea Inchierchia. Entrambi gli appuntamenti prenderanno il via alle 17.30 e saranno in diretta sulla pagina Facebook del centro culturale Piazzalunga, con la conduzione di Luca Verbeni. (f.b.)