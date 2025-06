MANTOVA Affluenza del 16,93% alle 19 a Mantova per le votazioni dei 5 referendum, mentre la percentuale regionale è al 18,35%. Milano resta la città con la percentuale maggiore di votanti anche alle 19, con il 21,62%. Mantova, che alle 12 era la seconda città in Lombardia per percentuale di votanti, è invece scivolata indietro durante il pomeriggio: Monza Brianza è salita al 19,61%, seguita da Lecco con 17,87% e Lodi (17,86%).