Lavori in via Trento: senso unico alternato di fronte al civico 26

MANTOVA Il Comune di Mantova ha concesso alla società Depura Srl, e propri subappaltatori, l’occupazione e la manomissione di suolo pubblico, dal 9 al 13 giugno, in via Trento, fronte civico 26, per eseguire dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale visto il cedimento in corrispondenza di un tratto di rete acque meteoriche. Durante gli interventi sarà garantita la circolazione pedonale lungo i marciapiedi, l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili. La viabilità in via Trento sarà garantita, ma nella zona di fronte al civico 26, per esigenze di cantiere, sarà istituito il senso unico alternato.