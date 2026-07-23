Calcio Promozione – Il Suzzara si presenta. Delporto: “Felice di giocare per un club così prestigioso”

SUZZARA È uno dei volti più attesi della nuova stagione bianconera e questa sera, alle 19, sarà tra i protagonisti della presentazione ufficiale della squadra allo stadio Italo Allodi. Francesco Delporto si prepara a salutare per la prima volta i tifosi del Suzzara, pronto a raccogliere una sfida inedita nella sua carriera: guidare l’attacco della formazione del presidente Antenore Pigozzi, reduce dall’unione di intenti con il Rolo e ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione emiliana. Per l’esperto bomber, ex Colorno, si tratta del primo approdo in una squadra mantovana dopo una carriera sviluppata quasi interamente in Emilia. «A parte una parentesi in Toscana, a Borgo a Buggiano – racconta Delporto – ho sempre giocato in Emilia Romagna. Per me arrivare a Suzzara, seppur sempre in un torneo Crer, rappresenta un’esperienza nuova e la presentazione della squadra sarà il primo passo per farmi conoscere dai tifosi». L’attaccante guarda già al campionato, anche se resta da definire in quale raggruppamento sarà inserita la squadra di Marco Goldoni, che inizierà la preparazione il 10 agosto. «Vedremo a breve se saremo nel girone A o nel B. Personalmente preferirei il primo, che conosco meglio. In ogni caso dovremo farci trovare pronti fin dall’inizio». Delporto conosce però molto bene il prestigio della società che ha scelto di sposare. «Suzzara, che da quest’anno è tornata nei campionati dell’Emilia Romagna, è una realtà molto conosciuta. È una piazza storica e affrontarla, soprattutto all’Allodi, sarà sempre uno stimolo in più per gli avversari. Per questo sarà importante che anche noi mettiamo tanto del nostro per essere all’altezza delle aspettative». Le sue parole confermano la voglia di inserirsi rapidamente nel gruppo allestito dal ds Mongelli. Un organico che punta a recitare un ruolo da protagonista. L’esperienza e il fiuto del gol di Delporto saranno fondamentali per il nuovo Suzzara, chiamato a confrontarsi con un torneo competitivo ma deciso a farsi valere.