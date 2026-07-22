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Calcio Serie B – Il calendario del Mantova: debutto a Carrara contro la Carrarese

MANTOVA Il Mantova debutterà in campionato nel weekend del 22-23 agosto (data esatta da stabilire) allo stadio Dei Marmi di Carrara contro la Carrarese, allenata dall’ex difensore biancorosso Gabriele Cioffi.

Questi gli impegni del Mantova:

1 GIORNATA: CARRARESE-MANTOVA

2 GIORNATA: MANTOVA-EMPOLI

3 GIORNATA: CESENA-MANTOVA

4 GIORNATA: MANTOVA-SAMPDORIA

5 GIORNATA: MANTOVA-PISA

6 GIORNATA: CATANZARO-MANTOVA

7 GIORNATA: MANTOVA-PALERMO

8 GIORNATA: VIRTUS ENTELLA-MANTOVA

9 GIORNATA: MANTOVA-CREMONESE

10 GIORNATA: MODENA-MANTOVA

11 GIORNATA: MANTOVA-VERONA

12 GIORNATA: AVELLINO-MANTOVA

13 GIORNATA: MANTOVA-AREZZO

14 GIORNATA: SUDTIROL-MANTOVA

15 GIORNATA: MANTOVA-ASCOLI

16 GIORNATA: VICENZA-MANTOVA

17 GIORNATA: MANTOVA-BENEVENTO

18 GIORNATA: JUVE STABIA-MANTOVA

19 GIORNATA: MANTOVA-PADOVA

20 GIORNATA: MANTOVA-CARRARESE

21 GIORNATA: SAMPDORIA-MANTOVA

22 GIORNATA: MANTOVA-AVELLINO

23 GIORNATA: EMPOLI-MANTOVA

24 GIORNATA: MANTOVA-CATANZARO

25 GIORNATA: PALERMO-MANTOVA

26 GIORNATA: BENEVENTO-MANTOVA

27 GIORNATA: MANTOVA-CESENA

28 GIORNATA: PADOVA-MANTOVA

29 GIORNATA: MANTOVA-SUDTIROL

30 GIORNATA: CREMONESE-MANTOVA

31 GIORNATA: MANTOVA-JUVE STABIA

32 GIORNATA: VERONA-MANTOVA

33 GIORNATA: MANTOVA-MODENA

34 GIORNATA: AREZZO-MANTOVA

35 GIORNATA: ASCOLI-MANTOVA

36 GIORNATA: MANTOVA-VIRTUS ENTELLA

37 GIORNATA: PISA-MANTOVA

38 GIORNATA: MANTOVA-VICENZA

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