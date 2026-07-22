Calcio Serie B – Il calendario del Mantova: debutto a Carrara contro la Carrarese

MANTOVA Il Mantova debutterà in campionato nel weekend del 22-23 agosto (data esatta da stabilire) allo stadio Dei Marmi di Carrara contro la Carrarese, allenata dall’ex difensore biancorosso Gabriele Cioffi.
Questi gli impegni del Mantova:
1 GIORNATA: CARRARESE-MANTOVA
2 GIORNATA: MANTOVA-EMPOLI
3 GIORNATA: CESENA-MANTOVA
4 GIORNATA: MANTOVA-SAMPDORIA
5 GIORNATA: MANTOVA-PISA
6 GIORNATA: CATANZARO-MANTOVA
7 GIORNATA: MANTOVA-PALERMO
8 GIORNATA: VIRTUS ENTELLA-MANTOVA
9 GIORNATA: MANTOVA-CREMONESE
10 GIORNATA: MODENA-MANTOVA
11 GIORNATA: MANTOVA-VERONA
12 GIORNATA: AVELLINO-MANTOVA
13 GIORNATA: MANTOVA-AREZZO
14 GIORNATA: SUDTIROL-MANTOVA
15 GIORNATA: MANTOVA-ASCOLI
16 GIORNATA: VICENZA-MANTOVA
17 GIORNATA: MANTOVA-BENEVENTO
18 GIORNATA: JUVE STABIA-MANTOVA
19 GIORNATA: MANTOVA-PADOVA
20 GIORNATA: MANTOVA-CARRARESE
21 GIORNATA: SAMPDORIA-MANTOVA
22 GIORNATA: MANTOVA-AVELLINO
23 GIORNATA: EMPOLI-MANTOVA
24 GIORNATA: MANTOVA-CATANZARO
25 GIORNATA: PALERMO-MANTOVA
26 GIORNATA: BENEVENTO-MANTOVA
27 GIORNATA: MANTOVA-CESENA
28 GIORNATA: PADOVA-MANTOVA
29 GIORNATA: MANTOVA-SUDTIROL
30 GIORNATA: CREMONESE-MANTOVA
31 GIORNATA: MANTOVA-JUVE STABIA
32 GIORNATA: VERONA-MANTOVA
33 GIORNATA: MANTOVA-MODENA
34 GIORNATA: AREZZO-MANTOVA
35 GIORNATA: ASCOLI-MANTOVA
36 GIORNATA: MANTOVA-VIRTUS ENTELLA
37 GIORNATA: PISA-MANTOVA
38 GIORNATA: MANTOVA-VICENZA