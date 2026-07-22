Calcio – Torneo di Pozzolo, stasera le semifinali: Federici Serramenti-Andrea Ferri Hairstudio e Arti Grafiche Turini-I Disperati

Pozzolo Il 39° Torneo Notturno di Pozzolo è ormai entrato nella fase decisiva. Lunedì sera sono arrivati gli ultimi verdetti che hanno completato il tabellone delle semifinali. La Federici Serramenti ha superato gli Amatori Top Pozzolese per 8-4 al termine di una gara combattuta soprattutto nella prima parte. Sotto 1-2 nelle battute iniziali, la formazione goitese ha cambiato marcia prendendo progressivamente il largo grazie alle doppiette di Nadir Sternieri e Samuele Olioso, oltre ai centri di Cuoghi, Rasini, Bassani e Rezqallah. Per gli Amatori Top a segno Vincenzi, Dallabassa (doppietta) e Ferri. Molto più equilibrato l’altro quarto, con I Disperati che hanno piegato la Tori Del Pat per 5-4. Match ricco di emozioni e continui ribaltamenti: dallo 0-1 iniziale (Moratelli) al 3-1 (Speziali e doppio Pomella), poi il 3-3 (Moratelli e Sakyi, autore anche del 4-4), quindi il nuovo vantaggio dei Disperati fino al definitivo 5-4 firmato dalla doppietta di Mattia Sanfelici.

Questa sera si giocano le semifinali: alle ore 21.15 Federici Serramenti-Andrea Ferri Hairstudio; a seguire Arti Grafiche Turini-I Disperati. Venerdì il gran finale.