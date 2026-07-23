Carabinieri: nuovo comandante alla stazione di Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – La Stazione dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere da alcuni giorni ha un nuovo comandante. È il Luogotenente Stefano Ognissanti, 52enne originario di Milano, sposato e padre di tre figlie.

Arruolato nell’Arma nel 1996, ha prestato servizio alla Stazione di Osoppo (UD), Udine e Pavia. Ha lavorato presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sacile (PN), ed ha due esperienze all’estero in missioni di pace in Etiopia-Eritrea ed in Kosovo. Dopo un’esperienza di 4 anni al comando provinciale di Milano, ha lavorato presso le Stazioni di Scalo centrale e Milano Porta Magenta. Dal 2021 fino ai giorni scorsi ha retto il comando della Stazione Carabinieri di Sirmione.

Il Luogotenente Oggnissanti è stato salutato dal Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Capitano Giuseppe Calì, e dal Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Dario Pancrazio Vigliotta, i quali hanno dato il benvenuto al nuovo comandante della stazione augurando un proficuo lavoro.