Rissa in Galleria Ferri: identificati i partecipanti. A breve denunce e altri provvedimenti

MANTOVA Il numero è imprecisato, ma supera abbondantemente la quindicina. Sono i giovanissimi, tutti minorenni, che si sono resi protagonisti della maxi-rissa in Galleria Ferri la sera di martedì, e che sono stati tutti identificati e denunciati per rissa. A tradirli sono i filmati acquisiti dalla Polizia locale, che hanno iniziato a circolare sui canali social la stessa sera, oltre alle registrazioni delle varie telecamere del comprensorio, le quali sono risultate utili per seguire le varie fasi della scaramuccia sfociata in rissa, con tanto di percosse e scorribande nei portici della galleria.

Ben definiti i connotati dei responsabili, come risulta dalle registrazioni, e abbastanza facile l’agnizione degli stessi, che risultano abituali frequentatori, spesso molesti, di quest’area di bullismo molesto da tempo denunciato dai residenti fra piazza Cavallotti e piazza Martiri di Belfiore. Una escalation di episodi violenti o di micro-criminalità, spesso imputata a baby gang di ragazzini stranieri di seconda generazione, ma che non di rado va a produrre commistioni con altrettante baby gang di ragazzini mantovani “purosangue” in vena di rivalità e alla ricerca della lite.

Contro tali manifestazioni moleste gli stessi residenti della Galleria hanno deciso di servirsi di guardie private, così come già fatto con successo anche in passato, oltre che di fare pressione sul tavolo della sicurezza e delle forze dell’ordine istituito in Prefettura.

L’assessore Rebecchi: non ci fermeremo. Tolleranza zero

Il messaggio che arriva dall’assessorato comunale alla sicurezza è di “tolleranza zero”. L’episodio avvenuto in Galleria Ferri «è semplicemente inaccettabile», stigmatizza l’assessore Iacopo Rebecchi, che annuncia contromisure.

«Stiamo assistendo, in tutte le città e anche in comuni più piccoli della provincia, a preoccupanti fenomeni di violenza che spesso coinvolgono minori. Per quanto riguarda Galleria Ferri, è da oltre un anno che la nostra Polizia locale presidia stabilmente corso Libertà, ogni pomeriggio e sera. Stiamo anche procedendo con l’installazione delle telecamere in Galleria Ferri e, entro l’anno, sposteremo alcune fermate per ridurre il carico sull’asse di corso Libertà – spiega l’assessore –. Siamo certi che, grazie alle indagini in corso, i responsabili della rissa saranno presto identificati e denunciati. Non ci fermeremo qui: continueremo a rafforzare la presenza sul territorio con pattuglie e installando nuove telecamere in galleria Ferri, via Grazioli, piazza Broletto e via Battisti, zone in cui si sono già verificati episodi simili. Il nostro impegno per la sicurezza, in collaborazione con Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, è massimo», conclude Rebecchi.