Arrestato 22enne perché a zonzo nonostante fosse agli arresti domiciliari

MANTOVA Nela tarda serata di mercoledì 16 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mantova, impegnati sul territorio per prevenire ed eventualmente reprimere ogni reato o forma di illegalità, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un giovane, gravato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno.

Il soggetto, un 22nne del luogo e noto alle Forze dell’Ordine, è destinatario della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con l’obbligo di permanere nel proprio domicilio dalle ore 21 alle successive ore 7,00.

I Carabinieri della sezione Radiomobile, a seguito di un controllo effettuato nella serata di mercoledì, e non trovato il sorvegliato speciale nella propria abitazione, effettuavano delle ricerche nel centro cittadino, trovandolo mentre camminava sulla pubblica via in orario non consentito dalla misura cui è sottoposto. Per tale motivo il soggetto veniva dichiarato in stato di arresto.

Processato per direttissima nella mattinata di giovedì 17 ottobre, il Giudice convalidava l’arresto dei Carabinieri poiché legittimamente operato, disponendo la liberazione dello stesso ed il ripristino della misura della Sorveglianza Speciale di P.S.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.