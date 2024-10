Abbandona il fucile davanti ad un’abitazione, denunciato dai Carabinieri

MANTOVA La stagione della caccia non è iniziata nel migliore dei modi per un appassionato 68nne residente in provincia di Mantova.

Nei giorni scorsi un cacciatore mantovano, armato di fucile e con al seguito il suo fido cagnolino, si aggirava nelle campagne di Roverbella alla ricerca di qualche volatile da catturare per poi, probabilmente, servire a tavola con altre prelibatezze. Non si capisce per quale motivo, ma il cacciatore solitario abbandona il proprio fucile nei pressi di una recinzione di una villetta. Il proprietario dell’immobile, notando l’arma lunga abbandonata da diverso tempo, decide di chiamare i Carabinieri di Roverbella che, prontamente intervengono, prendendo in custodia il fucile abbandonato. Proprio in quel frangente ecco spuntare il cacciatore con il suo cane che, alla vista dei Carabinieri intenti a maneggiare il suo fucile, reclama la proprietà. Dopo i controlli dei militari sulla licenza di caccia e verificato che il fucile appartiene al cacciatore, ritirano in maniera cautelare il fucile da caccia ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, denunciando il cacciatore per omessa custodia dell’arma.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.