Sabato 13 novembre GUIDA ALLA SCELTA dopo la terza media

MANTOVA Sono già oltre 400 gli alunni iscritti all’evento online “Guida alla scelta” programmato per sabato 13 novembre 2021 dalle 10 alle 13 e rivolto agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Per partecipare all’appuntamento in diretta streaming basterà collegarsi alla piattaforma edu.ltomantova.it

Saranno proposti cinque webinar durante i quali, grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici, verranno illustrati il quadro generale degli indirizzi di istruzione e formazione (Istruzione tecnica, Istruzione liceale, Istruzione professionale e Formazione professionale) e una carrellata sull’offerta provinciale e sui tempi e le tappe per la scelta a cura della Rete provinciale Informagiovani. Tutti i webinar saranno registrati e sarà possibile rivederli dalla piattaforma edu.ltomantova.it

Seguiranno, a partire da sabato 20 e fino a venerdì 26 novembre 2021, i webinar in diretta di presentazione di tutte le scuole statali e paritarie e dei Centri di Formazione Professionale presenti in provincia, secondo il calendario scaricabile sempre dalla piattaforma edu.ltomantova.it. Anche in questo caso i webinar saranno registrati e sarà possibile visionarli anche nelle prossime settimane.

Tutte le iniziative sono inserite nel pacchetto di proposte di InForma il Futuro 2021 che quest’anno sarà tutta in digitale.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Mantova con la Rete provinciale degli Informagiovani e PromoImpresa – Borsa Merci e vede la partecipazione di tutti gli Istituti scolastici del secondo ciclo e dei Centri di Formazione Professionale del territorio virgiliano.